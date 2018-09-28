Ege ve Akdeniz kıyıları 'tropik fırtına' uyarısıyla alarma geçti. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, pazar günü rüzgarın 100 km hızla eseceğini, önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'den İzmir'e kadar metrekareye 100 kilogramdan fazla yağışın düşmesinin beklendiğini açıkladı.

İstanbul'da da pazar günü yağış bekleniyor. Bu kentlerde su baskınları yaşanabilir. Fırtınanın en şiddetli hissedileceği yerler İzmir ve çevresi... Dev dalgalar oluşabilir. Kıyıdaki teknelerin alabora olma ihtimali var.

ELEKTRİK, DOĞALGAZ KESİLEBİLİR

Ayrıca pazar günü fırtınanın şiddetiyle elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanabilir. İnternet hatlarında da arızalar meydana gelebilir. Köylerde ise heyelan ve toprak kaymasına karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, günü kapalı yerlerde geçirmeleri konusunda uyarılıyor.

AYDIN'DA FIRTINA ÖNCESİ HAVA DEĞİŞTİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 gündür açıklaması yapılan ve tedbir alınması istenen fırtına öncesi Aydın’da hava değişti. Hava sıcaklıkları birden hissedilir derecede düşerken rüzgar da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından özellikle Aydın, Muğla ve çevresindeki iller için şiddetli fırtınaya karşı tedbir alınmasını isterken, yerel yönetimler de hazırlıklarına şimdiden başladı. Ege Kıyıları için Meteoroloji, hızı saatte 120 km çıkacak fırtına konusunda uyarırken, farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yerinin değişebileceğine işaret etti. Şu anda Aydın’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan kriz masasında tedbirlere ilişkin görüşmeler başladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 20

Erzurum:Az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

İSTANBUL İÇİN BÜYÜK RİSK GÖRÜNMÜYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen tropik fırtına için, "İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" dedi.

"YUNANİSTAN'DA YIKIM YAPACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Tropik Fırtına" uyarısının ardından son veriler üzerinden değerlendirme yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Akdeniz üzerinde, Yunanistan'da yıkım yapacak gibi görünüyor" dedi.

"Mora Yarım Adası'nda, güneyine doğru kuvvetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlar da var" diyen Tek, "Akdeniz'de meydana gelmesinin sebebi yüksek deniz suyu sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derecenin üzerine çıktığı, yazdan kışa geçildiği dönemlerde görülüyor. Yarın yine Yunanistan'da devam edecek" diye konuştu.

"FETHİYE, MARMARİS VE ANTALYA'NIN BATISI..."

Türkiye içinde değerlendirmede bulunan Adil Tek, "Bizde de pazar günü akşam saatlerinde güney kesimleri etkileme ihtimali var. Daha çok Fethiye, Marmaris ve Antalya'nın batısında gerçekleşmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddeti biraz daha azalmış olacak. Kuvvetli yağış olasılığı ise daha yüksek. İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek. Pazartesi günü de etkisi azalacak" diye konuştu.

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