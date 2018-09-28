SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Fırtına
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Pazar gününe dikkat: Doğalgaz ve elektrik kesintileri yaşanabilir

Tropik fırtına alarma geçirdi. Pazar günü İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale çevrelerinde rüzgarın şiddeti 100 km'nin üzerine çıkacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel uyarıyor: Günlük hayat olumsuz etkilenecek. Elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanabilir

28.09.2018 - 10:40 | Güncelleme:

Ege ve Akdeniz kıyıları 'tropik fırtına' uyarısıyla alarma geçti. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, pazar günü rüzgarın 100 km hızla eseceğini, önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'den İzmir'e kadar metrekareye 100 kilogramdan fazla yağışın düşmesinin beklendiğini açıkladı. 

İstanbul'da da pazar günü yağış bekleniyor. Bu kentlerde su baskınları yaşanabilir. Fırtınanın en şiddetli hissedileceği yerler İzmir ve çevresi... Dev dalgalar oluşabilir. Kıyıdaki teknelerin alabora olma ihtimali var. 

ELEKTRİK, DOĞALGAZ KESİLEBİLİR 

Ayrıca pazar günü fırtınanın şiddetiyle elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanabilir. İnternet hatlarında da arızalar meydana gelebilir. Köylerde ise heyelan ve toprak kaymasına karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, günü kapalı yerlerde geçirmeleri konusunda uyarılıyor. 

 

AYDIN'DA FIRTINA ÖNCESİ HAVA DEĞİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 gündür açıklaması yapılan ve tedbir alınması istenen fırtına öncesi Aydın’da hava değişti. Hava sıcaklıkları birden hissedilir derecede düşerken rüzgar da etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından özellikle Aydın, Muğla ve çevresindeki iller için şiddetli fırtınaya karşı tedbir alınmasını isterken, yerel yönetimler de hazırlıklarına şimdiden başladı. Ege Kıyıları için Meteoroloji, hızı saatte 120 km çıkacak fırtına konusunda uyarırken, farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yerinin değişebileceğine işaret etti. Şu anda Aydın’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan kriz masasında tedbirlere ilişkin görüşmeler başladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu 20
Erzurum:Az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

İSTANBUL İÇİN BÜYÜK RİSK GÖRÜNMÜYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen tropik fırtına için, "İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" dedi.

"YUNANİSTAN'DA YIKIM YAPACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Tropik Fırtına" uyarısının ardından son veriler üzerinden değerlendirme yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Akdeniz üzerinde, Yunanistan'da yıkım yapacak gibi görünüyor" dedi.

"Mora Yarım Adası'nda, güneyine doğru kuvvetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlar da var" diyen Tek, "Akdeniz'de meydana gelmesinin sebebi yüksek deniz suyu sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derecenin üzerine çıktığı, yazdan kışa geçildiği dönemlerde görülüyor. Yarın yine Yunanistan'da devam edecek" diye konuştu.

"FETHİYE, MARMARİS VE ANTALYA'NIN BATISI..."

Türkiye içinde değerlendirmede bulunan Adil Tek, "Bizde de pazar günü akşam saatlerinde güney kesimleri etkileme ihtimali var. Daha çok Fethiye, Marmaris ve Antalya'nın batısında gerçekleşmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddeti biraz daha azalmış olacak. Kuvvetli yağış olasılığı ise daha yüksek. İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek. Pazartesi günü de etkisi azalacak" diye konuştu.

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    çok abartıyorsunuz
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X