Türkiye’yi "Kırbaç Kasırgası" endişesi sardı. Yunanistan’da etkili olmaya başlayan, "Zorbas" adı verilen kasırganın pazar günü Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir’i etkisi altına alması bekleniyor.

Meteoroloji’den de Orta Akdeniz için tropik fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarı üzerine etkilenecek kentlerin belediyeleri teyakkuza geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı da tekne kaptanlarını uyardı.

Türkiye’ye adım adım kasırga etkisi yaratacak tropikal bir fırtına geliyor. Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizi üzerinde oluşan “Tropical Medicane” olarak adlandırılan kasırga yönünü değiştirmezse, 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşacak. Tropikal fırtınanın en yıkıcı etkisini, Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor.

MARMARA'DA DENİZ ULAŞIMI AKSIYOR

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedneiyle İstanbul, Bursa ve Çanakkkale'de deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

75 KG YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kasırga etkisi yaratacak tropikal fırtınayla ilgili uyardı. Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çeken Meteoroloji açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün(dün) öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Fırtınanın, Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgâr hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.”

ONLAR "ZORBAS" DEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, kasırga etkisindeki tropikal fırtına Yunanistan’ın bazı şehirlerinde etkili olmaya başladı. “Zorbas” adı verilen fırtına nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Yanya şehrinde bulunan 400 yıllık Aslan Paşa Camisi’nin üst kısmı yıkıldı.

Hatta İngiliz basını, Yunanistan ve Türkiye’de tatilde olanları kasırgaya karşı uyardı. Kasırga Akdeniz’e özel bir yapıda olduğu için, İngilizce “Mediterranean (Akdeniz)” ve “hurricane (kasırga)” kelimelerinin birleşiminden türetilen “Medicane” diye anılıyor. Akdeniz bölgesi için oldukça sıra dışı bir doğa olayı olan kasırganın saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgârlar üretebileceği ifade ediliyor.

ALARMA GEÇTİLER

Meteoroloji’nin Akdeniz ve Ege’de oluşacak “tropik fırtına” uyarısının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Fırtına ve şiddetli yağışa karşı tüm birimler makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır hale geldi. Denizde bulunan teknelerin kaptanları anonslarla uyarılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, itfaiye, fen işleri, İZBETON ve Park Bahçeler birimleri; fırtına ve şiddetli yağışa karşı can ve mal güvenliğinin korunması için personelini makine, ekipman ve araç ile 24 saat görev yapmaya hazır hale getirdi. Muğla’nın Marmaris ilçe belediyesi de alarma geçen kentler arasında. Belediye, hafta sonu için tüm personelini fırtınaya karşı hazırda bekletilmesi talimatı verildi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını okuduk. Marmaris, altyapısı ve ıslah edilmiş dereleri ile gelebilecek doğal olaya karşı hazır” dedi. Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri de, tekne kaptanlarını telsiz anonsları ile uyardı.

SOSYAL MEDYA İSİM ARIYOR

“Türkiye’yi kasırga vuracak” açıklamalarının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu ismi oldu. Yunanistan’ın “ZorbaS” adını verdiği kasırgaya gelmeden sosyal medyada isim verildi bile. İzmir’i vurması yüksek olan kasırganın adı için “Zeybek”, “Efe” ve “Çiğdem” isimleri önerildi.

"KIRBAÇ KASIRGASI"

Hava Forum'da yer alan bilgilere göre; 28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek. Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor. Kırbaç kasırgası sürekli esen rüzgar ile (saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arası) İyon Denizi’nden Ege – Akdeniz’e doğru hareket ederek etkisini gösterecek. Büyük tehlike içeren kırbaç kasırgası; kuvvetli rüzgarları, aşırı yağmurları ve Ege ile Akdeniz’de beklenen dalga yüksekliği ile Cumartesi Yunanistan’ın güney kıyılarında; Pazar ve Pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; uzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI SEFERLER İPTAL

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BİLECİK, 24°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

BURSA, 25°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE, 24°C - Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISTANBUL, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 24°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ, 30°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

IZMIR, 27°C - Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 27°C - Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ: Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33°C - Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 30°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

BURDUR, 29°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 33°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 22°C - Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ile öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU, 18°C - Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP, 22°C - Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun'un batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT, 27°C - Parçalı bulutlu

SAMSUN, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

TOKAT, 20°C - Parçalı bulutlu

TRABZON, 20°C - Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ, 30°C - Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 25°C - Az bulutlu

HAKKARİ, 28°C - Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 35°C - Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR, 34°C -Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP, 32°C - Az bulutlu ve açık

KİLİS, 33°C - Az bulutlu ve açık

Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır.

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