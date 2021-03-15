Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği üçüncü filmi olan Pek Yakında 2014 yılında vizyona girmişti.

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Zafer Yıldız

Tülin Özen - Arzu Yıldız

Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)

Özkan Uğur - Ejder Abi

Zafer Algöz - Ahben Sonel

Çağlar Çorumlu - Zeki

Ayşen Gruda - Remziye

Hare Sürel - Tuna

Cengiz Bozkurt - Suat

Zerrin Tekindor - Meral

Tuğrul Tülek - İnce

Nurgül Yeşilçay - Hemşire

Ülkü Duru - Cansın

Can Yılmaz - Sabri

Emin Gürsoy - İzzettin

Metin Coşkun - Metin

Bahtiyar Engin - Efektçi Ali

Pelin Ekinci Kaya - Komşu

Ata Berk Mutlu - Cihan

Orçun Iynemli - Orçun

Sarp Akkaya - Sarp

Muhittin Korkmaz - Boğaç Boray'ın asistanı

Ayhan Kahya - Boğaç Boray seslendirmesi

Mazhar Alanson - Cameo

Yılmaz Erdoğan - Cameo

Enis Fosforoğlu - Cameo

Ufuk Bayram - Cameo

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU

Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.