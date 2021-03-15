Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında hakkında

Pek Yakında filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2014 yılı çıkışlı filmin senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz'a ait. İşte Pek Yakında filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında hakkında

Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği üçüncü filmi olan Pek Yakında 2014 yılında vizyona girmişti.

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Zafer Yıldız
Tülin Özen - Arzu Yıldız
Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)
Özkan Uğur - Ejder Abi
Zafer Algöz - Ahben Sonel
Çağlar Çorumlu - Zeki
Ayşen Gruda - Remziye
Hare Sürel - Tuna
Cengiz Bozkurt - Suat
Zerrin Tekindor - Meral
Tuğrul Tülek - İnce
Nurgül Yeşilçay - Hemşire
Ülkü Duru - Cansın
Can Yılmaz - Sabri
Emin Gürsoy - İzzettin
Metin Coşkun - Metin
Bahtiyar Engin - Efektçi Ali
Pelin Ekinci Kaya - Komşu
Ata Berk Mutlu - Cihan
Orçun Iynemli - Orçun
Sarp Akkaya - Sarp
Muhittin Korkmaz - Boğaç Boray'ın asistanı
Ayhan Kahya - Boğaç Boray seslendirmesi
Mazhar Alanson - Cameo
Yılmaz Erdoğan - Cameo
Enis Fosforoğlu - Cameo
Ufuk Bayram - Cameo

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU

Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? İşte tam kadro!
TELEVİZYONUyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim?
Gerçek Aşk dizisi oyuncuları kimler? Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu nedir?
TELEVİZYONGerçek Aşk dizisi oyuncuları kimler?
'Duru Olmak' belgeseli için yayın durdurma kararı - Magazin haberleri
TELEVİZYON'Duru Olmak'a yayın durdurma kararı
TV Yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 15 Mart 2021
'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?' Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? filmi konusu
TELEVİZYONSen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? filmi konusu
Survivor eleme adayı 14 Mart 2021: Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Çukur 120. bölüm tanıtımları! Yamaç ve Cumali'nin aksiyon dolu planı nefesleri kesecek!
TELEVİZYONYamaç ve Cumali'nin aksiyon dolu planı nefesleri ...
Arıza'da A.Rıza'ya büyük sürpriz!
TELEVİZYONA.Rıza'ya büyük sürpriz!
14 Mart Reyting sonuçları 2021... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Pazar reytingleri
TELEVİZYON14 Mart reyting sonuçları açıklandı
Arıza 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. son bölüm izle
TELEVİZYONArıza yeni fragman geldi mi?