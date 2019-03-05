Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri gerekçe göstererek, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarma kararına tepki gösterdi.

'ABD'Lİ KOBİ'LERİ DE OLUMSUZ ETKİLEYECEK'

Pekcan Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladığını hatırlattı.

— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 5, 2019

Türkiye'nin 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta 1.74 milyar dolarlık ve yüzde 8.2’lik payla 5. tedarikçi ülke olduğunu kaydeden Pekcan "Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.