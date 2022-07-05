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Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı!

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok isim gibi soluğu Bodrum'da alan Pelin Öztekin, önceki gün bir plajda objektiflere yansıdı. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ünlü oyuncu, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi

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  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bugün 35 yaşına basan oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu açtı.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    Soluğu Bodrum'da alan Öztekin, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    Sıcak havanın tadını çıkaran Pelin Öztekin, selfie çektikten sonra güneşlenmek için şezlonga uzandı.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    Telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    Fanatik Galatasaraylı olması ile bilinen Öztekin'in GS logolu plaj havlusu kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    "KÜÇÜLDÜKÇE BÜYÜDÜM"

    Öte yandan Pelin Öztekin, 2014'de 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olmuştu.

    Ardından dört yılda 93 kiloyla vedalaşarak 60'a düşen oyuncu, geçtiğimiz senelerde yaşadığı değişimi, "Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum. Küçüldükçe büyüdüm" sözleriyle anlatmıştı.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    "HİÇ AKLIMDA OLMAYAN BİR DEĞİŞİMDİ"

    Öztekin, zayıflama süreci hakkında da şunları söylemişti:

    Aslında hiç aklımda olmayan bir değişimdi bu. Çünkü ben kiloluyken de mutlu olan biriydim. Ta ki 27 yaşında bir sabah uyanıp, güne 5 tane ilaçla başladığımı fark edinceye kadar... Tiroit, insülin direnci, gizli şeker, hormon düzenleyici derken 'Daha 27'de bu, ya sonrası?' dedim kendime. Artık kilomda durdurulamaz bir yükseliş vardı ve bir yola girdim.

    Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum. 27 yılı yaşayan Pelin'le bu Pelin çok farklı. Çünkü küçüldükçe büyüdüm. Mide ameliyatım, bu süre içinde verdiğim 90 kilonun sadece 55-60 kilosuna yardımcı oldu.

    Kalan 30 kiloyu, 'Haydi kızım, bunu da yaparsın' motivesi ve sporu bir yaşam tarzı haline getirerek verdim. Ardından operasyon geçirerek karın ve basen bölgemde, zayıflama sonrası sarkan kısımlardan kurtuldum.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    "KİLOLUYKEN ROL SEÇME GİBİ BİR DURUMUM YOKTU"

    Ayrıca Pelin Öztekin'e, son dönemde yapılan, "Kilolulara başrol ve istediği rol verilmiyor." yorumları hatırlatılmıştı.

    Konuyla ilgili konuşan Öztekin, "Ben kiloluydum, daha komik roller geliyordu bana. Belliydi hangi rollerin geleceği ama zayıflayınca 'fettan', 'sinirli yenge' modeli gibi değişik roller gelmeye başladı. Önceden rol seçme gibi bir durumum yoktu ama kilo verdikten sonra rol seçme durumu oldu bende de." ifadelerini kullanmıştı.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

    "İŞSİZ KALDIM!"

    Basın mensuplarınıni "Kiloluyken ve zayıflama sürecinde teklifler gelmeye devam ediyor muydu?" sorusununu da cevaplayan oyuncu, "Kilo verme sürecinde hiç teklif gelmedi, işsiz kaldım. Kilo vermeye başlayınca kalıbın dışına çıktım ve böylelikle farklı roller gelmeye başladı." açıklamasını yapmıştı.
  • Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı: Telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

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