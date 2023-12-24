Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu - Son Dakika Haberleri

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu - Son Dakika Haberleri

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:42 facebook

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