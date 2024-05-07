Pera isminin anlamı nedir? Pera ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Pera isminin analizi

Pera ismi de pek duyulmamış isimlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Modern bir isim arayışında olan anne ve baba adayları tarafından tercih edilen bu ismin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Pera isminin anlamı, Pera ne demek, Pera Kuran’da geçiyor mu, Pera isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Pera İsminin Anlamı

İsimlere tamamlayan en önemli detay anlamlarıdır. Diğer detaylar ise kulağa hoş gelmesi, kolay telaffuzlu olması ve kökenidir. Tüm bunlar farklılık gösterse de ismi anlamı tamamlar. Bu sebeple de anne ve baba adayları güzel anlamlar içeren isimler üzerinde durmaktadır. Günümüzde daha çok modern ve pek duyulmamış isimler tercih edilmektedir. Geleneksel isimlerden sıyrılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Pera ismi de hem modern hem de nadir olarak kullanılan bir isimdir. Bu sebeple de anne ve baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Pera ismi birden fazla anlam taşımaktadır. TDK’da yer alan bilgilere göre, Pera isminin anlamları şunlardır:

Peri

Karşı yaka, öte.

İstanbul, Beyoğlu ilçesinde, Tünel-Taksim arasında uzanan İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan semt.

Pera Ne Demek?

İnternetin yaygınlaşasıyla birlikte isimlerin anlamlarına ulaşım kolaylaşmıştır. Bu da farklı isimlerin toplumda görülmesini sağlamıştır. Anne ve baba adayları yeni doğacak çocukları için birbirinden güzel anlamlar taşıyan isimler tercih etmektedir. Şayet isim kötü anlam içeriyorsa o ismi çocuklarına koymamaktadır. İsimlerin bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı olabilmektedir. Bu sebeple tüm anlamlarına vakıf olduğumuzdan emin olmalıyız. Pera ismi de özellikle son yıllarda popülerleşen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiş olup birden fazla anlam taşımaktadır. Petra ismi; peri, karşı yaka, öte, İstanbul, Beyoğlu ilçesinde, Tünel-Taksim arasında uzanan İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan semt anlamlarını taşımaktadır.