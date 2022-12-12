Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, Andahuaylas Havalimanı kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, Andahuaylas Havalimanı kapatıldı

Peru’da Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasının ardından başlayan protestolar büyüyor. Pazar günkü protestolarda polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan çatışmalarda iki kişi hayatını kaybetti. Peru Ombudsmanlığı, öldürülen protestoculardan birinin ergenlik çağında olduğunu duyurdu.

Peru’da protestolar büyüyor: İki kişi öldü, Andahuaylas Havalimanı kapatıldı
BBC TÜRKÇE

Peru’da Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun azledilmesinin ardından başlayan protestolar büyüyor.

Pazar günkü protestolarda polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Çıkan çatışmalarda iki kişi hayatını kaybetti.

Peru Ombudsmanlığı, öldürülen protestoculardan birinin ergenlik çağında olduğunu duyurdu.

Protestolar nedeniyle ülkenin güneyindeki Andahuaylas Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, havalimanından dumanlar yükseldiği görülüyor.

Ulaştırma Bakanlığı, göstericilerin havalimanındaki 50 polis ve çalışanı kuşattığını, bazı kişilerin rehin alındığını duyurdu.

Parlamento tarafından azledilen eski devlet başkanı Pedro Castillo, ülkede bir hapishanede tutuluyor.

Pedro Castillo, görevden alınmasının oylanması öncesi Parlamento’yu feshedip sıkıyönetim altında bir geçiş hükümeti oluşturmaya çalışmıştı.

Castillo, bu girişimi nedeniyle "darbe yapmakla" da suçlanıyor.

Protestocular, Castillo’nun yerine gelen Dina Boluarte’nin istifa etmesini ve görevi eski başkana devretmesini istiyor.

Castillo’ya yönelik destek, ülkenin güneyinde daha yaygın.

haritaBBC

Buradaki Andahuaylas’ta da hafta sonu boyunca binlerce kişi sokaktaydı.

Kolluk kuvvetleri protestocuların bir karakolu basmaya çalıştığını açıkladı.

Ombudsmanlık ise 16 protestocu ve dört polisin yaralandığını duyurdu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de hükümet grevler nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni topladı
BBC İngiltere'de hükümet grevler nedeniyle Acil Durum ...
Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı
BBC Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı
Kosova - Sırbistan gerginliği: Sırbistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Konseyi'ni topladı
BBC Kosova - Sırbistan gerginliği: Sırbistan ...
Roma'da silahlı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti
BBC Roma'da silahlı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti
Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine spor oyunları
BBC Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine ...
İngiltere'de kar: Londra Stansted Havalimanı'ndan tüm uçuşlar ertelendi
BBC İngiltere'de kar: Londra Stansted Havalimanı'ndan tüm ...
Lockerbie saldırısı zanlısı ABD'de gözaltına alındı
BBC Lockerbie saldırısı zanlısı ABD'de gözaltına alındı
Ay'a yeniden yolculuk: NASA'nın Orion uzay aracı güvenli şekilde Dünya'ya döndü
BBC Ay'a yeniden yolculuk: NASA'nın Orion uzay aracı ...
Ukrayna'nın güneyinde Odesa ve Melitopol saldırı altında 
BBC Ukrayna'nın güneyinde Odesa ve Melitopol saldırı ...
Faslıların zafer sevinci Belçika ve Hollanda’da kontrolden çıktı: Çok sayıda gözaltı var
BBC Faslıların zafer sevinci Belçika ve Hollanda’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.