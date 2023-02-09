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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Petra Nemcova: Türkiye'ye yardıma koşuyoruz

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamiden kurtulan Çek model Petra Nemcova, "Kalplerimiz depremden etkilenen herkesle birlikte" diyerek Türkiye için yardım çağrısında bulundu

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  • Petra Nemcova'dan Türkiye'ye deprem mesajı: Yardıma koşuyoruz - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
  • Petra Nemcova'dan Türkiye'ye deprem mesajı: Yardıma koşuyoruz - Magazin haberleri

    Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamiden kurtulan Çek model Petra Nemcova oldu. 
  • Petra Nemcova'dan Türkiye'ye deprem mesajı: Yardıma koşuyoruz - Magazin haberleri

    "HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

    Petra Nemcova, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. All Hands and Hearts adlı yardım derneğinin kurucu ortağı olan Petra Nemcova, "Böyle bir yıkım hayal bile edilemez. Kalplerimiz Türkiye ve Suriye'de, depremden etkilenen herkesle birlikte..." dedi.
  • Petra Nemcova'dan Türkiye'ye deprem mesajı: Yardıma koşuyoruz - Magazin haberleri

    "BİRÇOĞU BU DEPREMİ YAŞADI"

    "Türkiye, dünyanın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi" diyen Petra Nemcova, "3.6 milyon Suriyeli mülteci, inanılmaz acılar ve adaletsizlikler yaşamış çocuklu pek çok aile, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Birçoğu şimdi bu depremi yaşadı" ifadelerini kullandı.
  • Petra Nemcova'dan Türkiye'ye deprem mesajı: Yardıma koşuyoruz - Magazin haberleri

    "YARDIMA KOŞUYORUZ"

    Petra Nemcova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerini, "All Hands And Hearts Derneği ile Türkiye'ye yardıma koşuyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bağışta bulunarak çabalarımıza destek olmak için lütfen biyografimdeki bağlantıya gidin" şeklinde sürdürdü.
  • Petra Nemcova'dan Türkiye'ye deprem mesajı: Yardıma koşuyoruz - Magazin haberleri

    Petra Nemcova, ardından "All Hands and Hearts, Türkiye'deki bu felakete derhal yardımda bulunacak. Afet Yardım ve Müdahale Ekibi (DART) oluşturmak üzere İstanbul'a ulaşan ekip, burada yerel kurtarma ekibiyle bağlantı kurarak hasarı değerlendirecek ve AHAH'ın nasıl yardım sağlayabileceğini belirleyecek" dedi.
  • Petra Nemcova'dan Türkiye'ye deprem mesajı: Yardıma koşuyoruz - Magazin haberleri

    8 SAAT BOYUNCA AĞACA TUTUNARAK KURTULMUŞTU

    43 yaşındaki Petra Nemcova, 2004'te Hint Okyanusu'nda yaşanan deprem ve tsunamide yanında olan nişanlısı Simon Atlee'yi kaybetmişti. Boyu 30 metreyi bulan tsunami dalgalarından, tam 8 saat boyunca bir ağaca tutunarak kurtulan Çek model, iyileştikten sonra bu tür durumlarda faaliyet gösteren All Hands And Hearts derneğinin kurucuları arasına katılmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, DHA, İHA, AA

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