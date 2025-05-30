Petrol ithalatında düşüş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) marta ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yaklaşık yüzde 6,6 azalarak 2 milyon 504 bin 128 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yaklaşık yüzde 9,1 azalışla 1 milyon 56 bin 611 tona geriledi. İthalatın kalan kısmını, fueloil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 3 milyon 827 bin 785 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 917 bin 560 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 362 bin 898 tonla Libya ve 251 bin 483 tonla Kazakistan izledi.

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Öte yandan, yurt içi benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 artarak 444 bin 243 tona çıktı, motorin satışları ise yüzde 3,7 azalarak 2 milyon 90 bin 251 tona düştü.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 0,9 artarak 2 milyon 666 bin 823 ton olarak kayıtlara geçti.