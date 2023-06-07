MİMARLAR ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Karar sonrası Mimarlar Odası Antalya Şubesi yönetimi adına şu açıklamada bulunuldu:

"Yargı, milli park ve 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan Phaselis Antik Kenti'nde yapılaşma yolunu açan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapılaşma ihale kararına kentimiz, kentlilerimiz ve gelecek kuşaklarımız adına bir kez daha 'dur' dedi. Mahkeme kararında, 'Dava konusu ihale kararı ve 'olur'un dayandığı işlemin Koruma Bölge Kurulu kararı olduğu ve Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nce de bu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, ihale işlemlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin; bekletilen dosyada verilecek karar sonrasında mahkememizce yeni bir karar verilinceye kadar kabulüne, 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesinin 2/e maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 30 Mayıs 2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi' şeklinde hüküm kurarak, yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir."