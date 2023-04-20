Antalya'nın Kemer İlçesi'ne bağlı antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında halk plajı inşasına başlamıştı. 'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adıyla ihale edilen proje kapsamında başlatılan çalışmalarda, Alacasu Koyu'nda 480 metrekarelik beton temeller atılırken, kamuoyu tepkileri nedeniyle beton temellerin bir kısmı kaldırılmış, diğer taraftan Bostanlık Koyu'nda da başlatılan halk plajı yapımı inşa çalışmaları başlatılmıştı.

İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Bakanlığın 2 farklı koydaki halk plajı projesi inşaatlarına karşı Peyzaj Mimarları Odası adına avukatlar Tuncay Koç ve Emre Altınok tarafından yürütmeyi durdurma ve projelerin iptali istemiyle dava açıldı. Davada, yapılan ihale işleminin dünyaca ünlü 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis antik kentine, zaten can çekişmekte olan Milli Park'ın kaynaklarına ve caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar vereceği belirtildi.

BETONARME YAPILAR

Ayrıca ihalede, çevresel duyarlılık, kamu yararı, ileride topluma aktarılacak ekolojik yarar ve tarihi değerlerin korunması amacının bulunmadığına dikkat çekilerek, 1'inci derece arkeolojik sit alanında yapılabilecek uygulamaların çok sınırlı olduğu, ihale ile alana beton döküleceği, oyun parkı, cankurtaran alanı restoran ve büfe alanlarının kurulacağı, bakanlığın iki ayrı koyda uygulamaya başladığı bu proje kapsamında günübirlik tesislerin, restoran, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, cankurtaran ünitesi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapının inşa edileceği, 1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacağı, 2863 sayılı kanunun açıkça ihlal edildiği kaydedildi.