Pierce Brosnan: Ben onun vücuduna değil, ruhuna aşığım

"BEN ONUN VÜCUDUNA DEĞİL RUHUNA AŞIĞIM"

Pierce Brosnan, ayrıca eşinin görünümü nedeniyle yapılan eleştirilere de cevap niteliğinde bir yanıt verdi ve "Geçmişte ben karımın kişiliğine gerçekten aşık oldum. Sadece güzelliğine değil. Ve şimdi onu, benim çocuklarımın annesi olduğu için her zamankinden daha çok seviyorum. Ve her zaman onun aşkına layık olmak için mücadele ediyorum" dedi.