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Haberler Magazin Piiz grubunun üyesi Mehmet Dudarık'ı darbeden sanık: Kendimi korumak için yumruk attım - Magazin haberleri
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Mehmet Dudarık'ı darbeden sanık: Kendimi korumak için yumruk attım

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Piiz grubu davulcusu Mehmet Dudarık ile arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 ay hapsi istemiyle yargılanmasına başlanılan sanık Bilge Kaan Korkmaz, "Kendimi korumak için yumruk attım" diyerek kendisini savundu

Piiz grubunun üyesi Mehmet Dudarık'ı darbeden sanık: Kendimi korumak için yumruk attım - Magazin haberleri
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DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında, 14 Aralık 2022'de konser veren, rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı.

Mehmet Dudarık, eğlence mekânının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Mehmet Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YUMRUK ATTIM"

Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına; tutuklu sanık Bilge Kaan Korkmaz, mağdurlar Mehmet Dudarık, Oğuzhan Oğuz ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Korkmaz'a söz verdi. Olay tarihinde sevgilisinin doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla eğlence mekânına gittiklerini belirten Korkmaz, ilerleyen saatlerde hava almak için dışarı çıktığını, yeniden içeri girdiğinde arkadaşları ile müştekilerin tartıştıklarına şahit olduğunu ifade ederek, "Oğuzhan Oğuz, masamıza gelerek bizi rahatsız etti. Ben de karşı tarafa 'Neden böyle yapıyorsunuz?' diye sorduğumda bana 'hakaret' ve 'küfür' içeren ifadeler kullandılar. Güvenlik bizi yukarı çıkardı, bu esnada Oğuzhan bana doğru geldi, kendimi korumak için yumruk attım. Dışarı çıktığımızda Mehmet Dudarık'ı gördüm, telefonda biriyle konuşuyordu, bulunduğumuz yeri tarif ediyordu, birilerini çağırdığını düşündüm. Ona da yumrukla vurdum, yere düşerken de birkaç kez daha vurdum" dedi.

Yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu ve bundan dolayı müştekilerden özür dilemek istediğini belirten Bilge Kaan Korkmaz, tahliyesini talep etti.

"ÖZÜR DİLEDİĞİM HALDE DARBEDİLDİM"

Mehmet Dudarık da 'Piiz' müzik grubunun davulcusu olduğunu, konser için Eskişehir'den Ankara'ya geldiklerini, gösterileri bittikten sonra çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile buluşmak için aynı eğlence mekânında kalmaya devam ettiğini belirterek, "Oğuzhan ile eğlenceye devam ettiğimiz esnada sanık Bilge Kaan Korkmaz, arkadaşı Erdinç Ö.'nün ayağına bastığım için beni uyardı. Ben de 'Ayağınıza basmadım ama farkında olmadan olduysa özür dilerim' dedim. Bunun üzerine Oğuzhan ile yer değiştirdik, bir süre sonra tatsızlık olmasın diye mekândan ayrılmaya karar verdik. Çantamı almak için üst kata çıktım, sonra dışarıda Oğuzhan'ı beklemeye başladım. O gelmeyince telefonla aradım, bu esnada yüzüme darbe geldi, sonrasını hatırlamıyorum. Darbenin etkisiyle 4 gün yoğun bakımda kaldım, tedavim hâlâ devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Oğuzhan Oğuz da tartışmanın büyümemesi için mekandan ayrılacakları sırada sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın kendisine yumruk attığını, darbenin etkisiyle yüzünde kalıcı izler kaldığını söyledi.

SAVCININ TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara karara yönelik mütalaa sunan savcı, sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme hakimi, tahliye taleplerini reddederek sanık Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca duruşma, 25 Nisan'a ertelendi.

Fotoğraflar: DHA

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