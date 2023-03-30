Mehmet Dudarık'ı darbeden sanık: Kendimi korumak için yumruk attım

Mehmet Dudarık, eğlence mekânının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Mehmet Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YUMRUK ATTIM"

Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına; tutuklu sanık Bilge Kaan Korkmaz, mağdurlar Mehmet Dudarık, Oğuzhan Oğuz ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Korkmaz'a söz verdi. Olay tarihinde sevgilisinin doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla eğlence mekânına gittiklerini belirten Korkmaz, ilerleyen saatlerde hava almak için dışarı çıktığını, yeniden içeri girdiğinde arkadaşları ile müştekilerin tartıştıklarına şahit olduğunu ifade ederek, "Oğuzhan Oğuz, masamıza gelerek bizi rahatsız etti. Ben de karşı tarafa 'Neden böyle yapıyorsunuz?' diye sorduğumda bana 'hakaret' ve 'küfür' içeren ifadeler kullandılar. Güvenlik bizi yukarı çıkardı, bu esnada Oğuzhan bana doğru geldi, kendimi korumak için yumruk attım. Dışarı çıktığımızda Mehmet Dudarık'ı gördüm, telefonda biriyle konuşuyordu, bulunduğumuz yeri tarif ediyordu, birilerini çağırdığını düşündüm. Ona da yumrukla vurdum, yere düşerken de birkaç kez daha vurdum" dedi.

Yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu ve bundan dolayı müştekilerden özür dilemek istediğini belirten Bilge Kaan Korkmaz, tahliyesini talep etti.