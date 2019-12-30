HABERTURK.COM

Pınar Altuğ, zaman zaman fotoğraflarına yorum yapan takipçilerini yanıtsız bırakmayarak onlarla girdiği diyaloglarla sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu, sosyal medyadaki son pozuna bir kişinin, "Şu dövmelerinden kurtul artık ya hiç yakışmıyor" şeklindeki yorumunu yanıtsız bırakmadı. Pınar Altuğ, "Ben dövmemden çok ama çok memnunum. Tam hayal ettiğim şey gerçekleşti" diyerek geri dönüş yaptı.

"SÖYLEME TARZIM BİRAZ KABAYDI"

Altuğ'un kendisine verdiği cevap üzerine üslubundan pişman olan kişi, oyuncudan özür dileyerek, "Bu bir öz eleştiriydi. Yanlış anlamayın lütfen, sadece söyleme tarzım biraz kabaydı." dedi.