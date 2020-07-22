Pınar Gültekin: Günlerdir kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Muğla'da beş gün önce kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni ilin Menteşe İlçesi'nde ormanlık alanda bulundu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Ailesi ve arkadaşları günlerdir sosyal medyada kampanya düzenliyordu.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan Gültekin, 16 Temmuz'da Ula İlçesi'ndeki evinden ayrılmıştı.

Ailesinin Pınar'a ulaşamaması üzerine jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı.

Gültekin'i bulmak için çalışmalara başlayan jandarma güçleri, en son görüldüğü bölgenin Menteşe merkezindeki alışveriş merkezi yakınları olduğunu saptadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi.

DHA'nın haberine göre, bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu tespit etti.

Gültekin'in aynı kişiyle alışveriş merkezinden ayrıldığı da saptandı ve Gültekin'in en son birlikte görüldüğü kişi gözaltına alındı.