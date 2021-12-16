AA

Fed, 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı. Karar metninde, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları vurgulandı. Öte yandan metinden enflasyona ilişkin "geçici" değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti.

Bankanın ekonomiye ilişkin yayımladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, "Yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok." dedi. Omicron varyantının ekonomi için risk oluşturduğunu belirten Powell, maksimum istihdam yönünde hızla ilerlediklerini, ancak bir müddet daha iş gücüne katılımın güçlü olmayabileceğini söyledi.

Analistler, Fed'in karar metni ile Powell'ın açıklamalarının "güçlü ve net" mesajlar verdiğini belirterek, yapılan yönlendirmelerin her ne kadar "şahin" tonda devam etse de 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri azalttığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Fed'in ardından bugün Avrupa tarafında da ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, yurt içinde ise TCMB'nin faiz kararının beklendiğini bildirdi.

ECB'nin en son Mart 2016'da sıfıra çektiği politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, piyasaların esas odak noktası Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) konusunda izlenecek yola dair sinyaller olacak. İngiltere'de ise Omicron varyantına karşı alınan sert tedbirler nedeniyle BoE'den faiz artırımı beklentileri 2022'nin şubat ayına ötelense de dün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi sonrası ilk hamlenin bugünkü toplantıda gelebileceğini düşünenlerin sayısının arttığı görülüyor.

Gelişmelerin ardından dün New York borsasında güne kararsız başlayan endeksler yönünü yukarı çevirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,2-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,4 seviyesinde yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, Omicron varyantına ilişkin endişeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, İngiltere'de yıllık enflasyon kasımda yüzde 5,1 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dün Fed kararları öncesinde kapanan Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,66 geriledi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 artışla 1,1288'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratları ise ECB ve BoE toplantıları öncesi yeni güne alıcılı başladı.

Asya borsalarında da yeni günün alış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ihracat kasımda yılık yüzde 20,5 ve ithalat yüzde 43,8 artış kaydetti. İthalattaki hızlı artış sonucunda ülkede dış ticaret dengesi 954,8 milyar yen ile beklentilerin oldukça üzerinde açık verdi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 2.162,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün yüzde 2,8 artışla 14,8061'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,85 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in dünkü yönlendirmelerinin ardından bugün Avrupa tarafında ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların 2022'de para politikalarının seyrine dair görünümü netleştirmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde de TCMB'nin faiz kararının takip edileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2.250 seviyelerinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor. TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltarak yüzde 16'dan yüzde 15'e çekmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, aralık imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, ekim ayı Konut Fiyat Endeksi

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, aralık ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI