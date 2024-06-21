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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,43 puan artarak 10.771,36 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:53
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        BIST 100 endeksi, güne 14,43 puan ve yüzde 0,13 artarak 10.754,37 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.708,24 ve en yüksek 10.792,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 10.771,36 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,02 puan ve yüzde 0,21 kazançla 11.750,03 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 326 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1,6 artarak 2 milyon 514 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,58'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,7580 lira, satışta 32,8893 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,5483 lira, satışta 32,6787 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 159,50 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 85 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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