Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 14,43 puan ve yüzde 0,13 artarak 10.754,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.708,24 ve en yüksek 10.792,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 10.771,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,02 puan ve yüzde 0,21 kazançla 11.750,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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