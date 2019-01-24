Polis kimlik sorunca!

Her geçen gün birbirinden ilginç karelerin yaşandığı trafikte en son meydana bir gelen bir olay izleyenlerde şaşkınlık uyandırdı.

POLİS KİMLİĞİNİ İSTEYİNCE DANS!

Antalya'da rutin denetim yapan trafik ekipleri, bir sürücüden kimliğini göstermesini istedi. Sürücü kimlik göstermek yerine dans edince polis şaşkın bakışlarla bir süre olayı izlemekle yetindi.

"HARMAN DALI OYNASAYDIN NEYSE"

Polis memurunun "Ne bu dans mı?" sorusunu yanıtsız bırakan sürücü bir süre daha oynamaya devam etti. Yaşananları bir süre daha tebessümle izlemekle yetinen polis memuru "Harman dalı oynasaydın neyse" şeklinde konuştu.

O MEŞHUR KARİKATÜRÜ HATIRLATTI

Antalya'da yaşanan olay, karikatürist Yiğit Özgür'ün çizip, sosyal medyada hayli yankı uyandıran "Renk" ve "Dans" diyaloğunu akılara getirdi...