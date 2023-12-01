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        Polis memuru Hamit Bıçak vefat etti

        Ankara'nın Mamak ilçesinde görev yapan polis memuru Hamit Bıçak, dolaptan alırken yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu vefat etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 08:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:44
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        Silahını düşüren polis vefat etti
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        Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Altıağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan tabancasını almak isterken yere düşürdü. Düşen tabancanın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti.

        Polis memurunun eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı.

        Savcının yaptığı incelemenin ardından Bıçak'ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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