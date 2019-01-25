Edinilen bilgiye göre, Murat Şahan göreve geldiği sırada Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle, Vali Fuat Caddesi üzerinde park halindeki bir aracın sol ön lastiği önünde dağınık, bir kısmı çamura saplanmış 22 adet 200 TL, 88 adet 100 TL, 68 adet 50 TL, 28 adet 20 TL ve 14 adet de 10 TL olmak üzere toplam 17 bin 500 lira buldu.

Bunun üzerine Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü ekibi, çevreyi gösteren kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucunda, Beyaz Polo marka bir aracın şoför koltuğunda oturan bir şahsın araçtan inerken montunun cebinden tek deste halinde lastikli parayı düşürdüğünü saptadı.

Habertürk'ten Hasan Atmaca'nın haberine göre Emniyet Müdürlüğü‘nün ilgili birimlerince yürütülen çalışmalarda, söz konusu paranın Beyaz Polo marka bir araçtan inen Kuyumcu Ömer Belit‘e ait olduğu belirlendi.

Haşimiye‘de Belit Kuyumculuk adlı işyerinin sahibi olan Ömer Belit‘e düşürdüğü 17 bin 500 lira Eyyübiye 50. Yıl Polis Merkezinde tutanakla teslim edildi.

Ömer Belit, Polis memuru Murat Şahan'a teşekkür etti. Duygularını, 'Çok şanslıyız ki Urfa'da sizin gibi polisler görev yapıyor'' şeklinde özetledi.