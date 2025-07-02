Potada temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 10’uncu sezonunun resmi kura çekimi töreni bugün İsviçre'nin Lozan şehrindeki Olimpik Müze’de yapıldı.

BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş ve elemelerde yer alacak Bursaspor’un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

E Grubu'nda yer alacak Galatasaray, Igokea m:tel, FIT/One Würzburg Baskets ve Pallacanestro Trieste ile mücadele edecek. Mersin Spor G Grubu'nda Unicaja, Filou Oostende ve Karditsa Iaponiki'yle karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki Tofaş, La Laguna Tenerife, Bnei Penlink Herzliya ve Trapani Shark ile mücadele edecek. Turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacak olan Bursaspor, Löwen Braunschweig ile karşılaşacak.

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BCL’de normal sezon ve eleme turnuvası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu:

Rytas Vilnius (Litvanya)

Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan)

Legia Warszawa (Polonya)

MLP Academics Heidelberg (Almanya)

B Grubu:

ALBA BERLIN (Almanya)

ERA Nymburk (Çekya)

Sabah BC (Azerbaycan)

Eleme Turu 3 galibi

C Grubu:

Joventut Badalona (İspanya)

Hapoel Netanel Holon (İsrail)

Cholet Basket (Fransa)

Eleme Turu 2 galibi

D Grubu:

La Laguna Tenerife (İspanya)

Tofaş

Bnei Penlink Herzliya (İsrail)

Trapani Shark (İtalya)

E Grubu:

Galatasaray MCT Technic

Igokea m:tel (Bosna-Hersek)

FIT/One Würzburg Baskets (Almanya)

Pallacanestro Trieste (İtalya)

F Grubu:

AEK Betsson BC (Yunanistan)

VEF Riga (Letonya)

NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan)

Eleme Turu 1 galibi

G Grubu:

Unicaja (İspanya)

Filou Oostende (Belçika)

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Mersin Spor

Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

H Grubu:

Dreamland Gran Canaria (İspanya)

SL Benfica (Portekiz)

Le Mans Sarthe Basket (Fransa)

KK Spartak Office Shoes (Sırbistan)

Eleme Turu 1

Çeyrek Finaller:

Patrioti Levice (Slovakya) – Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kalev/Cramo (Estonya) – Rilski Sportist (Bulgaristan)

Bakken Bears (Danimarka) – Kutaisi 2010 (Gürcistan)

Heroes Den Bosch (Hollanda) – Trepça (Kosova)

Eleme Turu 2

Çeyrek Finaller:

PAOK mateco (Yunanistan) – SC Derby (Karadağ)

Bursaspor – Löwen Braunschweig (Almanya)

Pallacanestro Reggiana (İtalya) – Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

CSM CSU Oradea (Romanya) – Windrose Giants Antwerp (Belçika)

Eleme Turu 3

Çeyrek Finaller:

UCAM Murcia (İspanya) – PGE Start Lublin (Polonya)

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Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) – Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)

Falco Szombathely (Macaristan) – FC Porto (Portekiz)

Fribourg Olympic Basket (İsviçre) – Elan Chalon (Fransa)

BCL 2025-26 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezondan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve normal sezonda toplamda 32 takım mücadele edecek. Eleme Turu turnuvasında 24 takım 3 ayrı turnuvada mücadele edecek.

BCL’in 2025-26 sezonunun eleme turnuvaları eylül aynının sonunda gerçekleşecek ve normal sezona 7 Ekim'de başlanacak. Normal sezonda, önceki sezonlarla aynı formatta olarak, dört takımdan oluşan sekiz grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu’na yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar üç maçlık play-in serisi oynayacak.