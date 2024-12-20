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        Haberler Dünyadan Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel yeni yıl kartı - magazin haberleri

        Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel yeni yıl kartı

        Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, gelenekselleşen Noel kartı için bu yıl, daha önce paylaştıkları özel bir fotoğrafı seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:10
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        Prens William ve Prenses Kate Middleton, her yıl gelenekselleşen Noel kartını paylaştı. Karta basılacak aile fotoğrafı her yıl merakla beklenirken, kraliyet çifti bu yıl daha önce de yayımladıkları bir fotoğrafı seçti.

        3 çocuklu çift, Prenses Kate'in eylül ayında kemoterapisinin sona erdiğini duyururken kullandığı fotoğraflardan birini seçti.

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        Mutlu aile pozunun yer aldığı kart ile kraliyet ailesi; "Herkese çok mutlu bir Noel ve yeni yıl diliyoruz" mesajını paylaştı.

        Bebekliklerinden itibaren kameraların karşısında olan ve büyümelerine milyonlarca kişinin şahit olduğu 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis, geçmiş yıllarda da anne babasıyla birlikte Noel ve yeni yıl kartı için poz vermişti.

        İşte geçmişte aile pozlarından bazıları...

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        2023

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        2022

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        2021

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        2020

        7

        2019

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        2018

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        2017

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        2016

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        2015

        #Prenses Kate Middleton
        #Prens William
        #kraliyet
        #NOEL
        #noel kartı
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