Prenses Kate Middleton ailesiyle birlikte Noel ayininde
Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ve üç çocuğuyla katıldığı Noel ayininde etrafa gülücükler saçtı. Eylül ayında kemoterapisi biten Prenses Kate'in neşesi yerindeydi
Prenses Kate Middleton, Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen yıllık Noel töreninde ailesiyle birlikte boy gösterdi.
42 yaşındaki Galler Prensesi, dini törende eşi Prens William ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte mutluluk pozları verdi.
Siyah fiyonklu kırmızı bir palto giyen Prenses Kate, konuklarla etkileşimde bulunurken yüzünde hep büyük bir gülümseme sergiledi.
Kızı Prenses Charlotte, biraz daha koyu renkli bir ceketle törende hazır bulunurken oğulları, tıpkı Prens William gibi takım elbiselerini kırmızı kravatla tamamladı.
Törene katılan diğer kraliyet mensupları arasında Prenses Beatrice ve Edinburgh Düşesi Sophie vardı.
Kanser tedavisi gören Prenses Kate, eylül ayında kemoterapisinin bittiğini duyurmasının ardından kraliyet görevlerine döndü.
42 yaşındaki Galler Prensesi, bir süre önce paylaştığı Noel mesajında, sevginin en karanlık zamanları aşmaya yardımcı olabilecek bir şey olduğunu kaydetmişti.
Kate Middleton, Noel dönemini kastederek, "Bu, aynı zamanda bize yavaşlama ve hepimizi birbirine bağlayan daha derin şeyler üzerinde düşünme fırsatı da veriyor. Durup kendimizi günlük yaşamın baskılarından uzaklaştırdığımızda, hayatlarımızı açık bir kalple, sevgiyle, nezaketle ve bağışlayıcılıkla yaşayacağımız alanı buluruz" ifadesini kullanmıştı.
"SEVGİ EN KARANLIK ZAMANLARIMIZDA BİLE IŞIKTIR"
“Her şeyden önce bizi korkuya değil sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Kendimize gösterdiğimiz sevgi ve başkalarına gösterdiğimiz sevgi. Empatiyle dinleyen sevgi, nazik ve anlayışlı sevgi, bağışlayıcı sevgi, neşe ve umut getiren sevgi” diye yazan Prenses, sözlerine şöyle devam etmişti: Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sevgi, en karanlık zamanlarımızda bile parıldayan ışıktır. Hepimizin birbirimize sunabileceği bir şey var. Nazik sözler ya da anlayışlı bir kulak, yorgun bir omzun etrafındaki bir kol ya da sessizce birinin yanında olmak.
Prenses ayrıca "teselli, öğüt veren ve bağ kuran, her şeyden önce sevginin hepimizi birleştirip güçlendirdiğini gösterenleri" de kutlamıştı.