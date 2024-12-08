Prenses Kate Middleton ailesiyle birlikte Noel ayininde

"SEVGİ EN KARANLIK ZAMANLARIMIZDA BİLE IŞIKTIR"

“Her şeyden önce bizi korkuya değil sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Kendimize gösterdiğimiz sevgi ve başkalarına gösterdiğimiz sevgi. Empatiyle dinleyen sevgi, nazik ve anlayışlı sevgi, bağışlayıcı sevgi, neşe ve umut getiren sevgi” diye yazan Prenses, sözlerine şöyle devam etmişti: Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sevgi, en karanlık zamanlarımızda bile parıldayan ışıktır. Hepimizin birbirimize sunabileceği bir şey var. Nazik sözler ya da anlayışlı bir kulak, yorgun bir omzun etrafındaki bir kol ya da sessizce birinin yanında olmak.