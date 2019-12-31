Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş 31 Aralık 2019 (bugün) ve 1 Ocak 2020 (yarın) PTT şubelerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki PTT bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi?

PTT ŞUBELERİNİN YILBAŞI ÇALIŞMA DURUMU

PTT şubeleri yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacaklar.

Tüm PTT şubeleri 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecekler.