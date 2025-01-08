PTT'de çifte cinayet!
Olay, Rize'de meydana geldi. Rize'de PTT Başmüdürlüğü Binasından dün akşam silah sesleri yükseldi. Şubede usulsüz işlem yaptırmak isteyen bir adam izin verilmeyince dehşet saçtı. Çalışanlara kurşun yağdırıp iki kişiyi hayattan kopardı. Kan donduran anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Giriş: 08.01.2025 - 21:05 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:05
Olay, Rize'de meydana geldi.
Rize'de PTT Başmüdürlüğü Binasından dün akşam silah sesleri yükseldi.
Şubede usulsüz işlem yaptırmak isteyen bir adam izin verilmeyince dehşet saçtı.
Çalışanlara kurşun yağdırıp iki kişiyi hayattan kopardı.
Kan donduran anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
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