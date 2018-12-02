- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Putin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te G-20 Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında Rus gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.
AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesinin nedeniyle ilgili bir soru üzerine Putin, “Suriye’deki durumun çözümü için dahil, görüşmek ve konuşmak için her türlü imkanı kullanıyoruz. Anayasa komitesinin oluşturulmasını kastediyorum. Çalışma çok hassas ve büyük sabır gerektiriyor. Gerçekten bunu hayata geçiriyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Çok dikkatli ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulması meselesini ele alırken, çeşitli pozisyonları ve bakış açılarını hesaba katmak gerektiğini vurgulayan Putin, “İranlı ortaklarımızın da pozisyonunu dikkate almamız gerekiyor. Elbette Şam’ın konumunu almadan hareket etmeye devam edemeyiz. Bu yüzden zor ve farklı doğrultuda olan işler. Ama bu çalışma devam ediyor ve elbette ki sürekli müzakere gerektiriyor.” şeklinde konuştu.
İdlib’deki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rus lider, “İdlib’deki durum bizi de endişelendiriyor. Türk ortaklarımızın orada tamamen başarılı olamadığını görüyoruz, ama çalışıyorlar. Onların, silahsızlandırılmış bir bölge yaratmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Özel kuvvetlerimiz ve savunma bakanlarımızın en kısa sürede bu meseleyi çözeceğini umuyoruz.” dedi.
UKRAYNA’DAKİ SIKIYÖNETİME ELEŞTİRİ
Ukrayna’da ilan edilen sıkıyönetim kararıyla ilgili eleştirilerde bulunan Putin, “Ukrayna’da daha büyük olaylarda hiç kimse sıkıyönetim ilan etmedi. Şimdi seçimlerin arifesinde illa ki bunun yapılması gerekiyor. Niçin? Vatandaşların hak ve özgürlüklerini sınırlamak ve ülkede siyasi faaliyetleri sınırlamak için.” diye konuştu.
Putin, Ukrayna yönetiminin 10 ayrı bölgede sıkıyönetim ilan ederek ülkeyi böldüğünü de öne sürdü.
VELİAHT PRENS BİN SELMAN İLE GÖRÜŞME
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü belirten Putin, bin Selman’ın Türkiye’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak zaten G-20 Zirvesi'nin ilk bölümünde açıklama yaptığını hatırlattı.
Suudi Arabistan ile Rusya’nın petrol üretimi konusundaki anlaşmasını da değerlendiren Putin, “Anlaşmayı uzatmak için bir anlaşmamız var. Hacimler hakkında son bir karar yok. Fakat bunu Suudi Arabistan ile birlikte yapacağız.” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.