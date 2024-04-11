TESK Genel Başkanı Palandöken'den, "esnafın prim gün sayısı sabitlensin" talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ardından esnaf ve sanatkarların sorunlarının yeniden masaya yatırılmasını istedi.

Esnaf ve sanatkarın en önemli sorunlarından birinin "prim gün sayısındaki eşitsizlik" olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Esnafımızın prim günü 7 bin 200'e sabitlenmeli. Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Bağ-Kur'lu esnafın 9 bin, SSK'lı çalışanların ise 7 bin 200 günde emekli olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: