Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahillere akın oldu.

PLAJLARI TATİLCİLER DOLDURDU DHA'da yer alan habere göre Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 20'Yİ BULDU Hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. REKLAM

TERMOMETRE 25 DERECEYİ GÖSTERDİ Bayram tatili boyunca hava sıcaklığı kent genelinde 25 derecelerde seyredeceği bildirildi.