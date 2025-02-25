Putin: Ukrayna devletine karşı değiliz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve ABD ile ilişkilerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Ukrayna devletinin varlığına karşı bir tavırlarının olmadığını belirten Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarda bir araç olarak kullanılmasını istemediklerini ve bu sayede Ukrayna'nın dost bir ülke olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna meselesinde geliştirdiği politikanın aslında Ukrayna devletinin varlığını sürdürmesine yardımcı bir politika olduğunu dile getiren Putin, Trump'ın herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığını ve özgür bir şekilde fikirlerini ifade edebildiğini işaret etti.

Putin, son dönemde gündeme gelen nadir elementler konusunda da açıklamalarda bulundu. Putin ABD ile Ukrayna arasındaki maden görüşmelerinin kendilerini ilgilendirmediğini dile getirirken bu alanda ABD ile iş birliğine açık olduklarını bildirirken "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte iş birliği fırsatı sunmaya hazır. Madenler konusunda Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz." dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda savunma bütçelerini düşürmeye yönelik çağrısına da olumlu yanıt veren Putin, Çin'i de bu çağrıya katılabileceğini ifade etti.

Putin diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e de değinerek "Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için toksik bir karaktere dönüştü. Kararlar politik olarak alınıyor." dedi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir