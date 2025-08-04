Rabia Soytürk'ten estetik iddialarına sert yanıt

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yüzü olduğu bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti. O anlara ait hem kamera arkası görüntülerini hem de çekim karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ancak Rabia Soytürk'ün bu paylaşımının ardından sosyal medyada estetik yaptırdığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Yüz hatlarındaki farklılıkların makyaj ve ışık oyunlarından kaynaklandığını belirten oyuncu, çıkan iddialara sert bir dille yanıt verdi.

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"SALIN YÜZÜMÜ"

Rabia Soytürk, Instagram hikâyesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz! Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık! Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir. Genetik önemli! Videoda da anlamıyor olamazsınız artık neyin ne olduğunu. Salın yüzümü, takıldınız kaldınız, başka bir şey yok hayatta, hayatımda."