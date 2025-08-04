Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rabia Soytürk'ten estetik iddialarına sert yanıt - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk'ten estetik iddialarına sert yanıt

        Rabia Soytürk, sosyal medya paylaşımlarının ardından gelen estetik iddialarına sert çıktı; "Salın yüzümü, takıldınız kaldınız"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 20:37 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Estetik iddialarına sert yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yüzü olduğu bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçti. O anlara ait hem kamera arkası görüntülerini hem de çekim karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Ancak Rabia Soytürk'ün bu paylaşımının ardından sosyal medyada estetik yaptırdığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Yüz hatlarındaki farklılıkların makyaj ve ışık oyunlarından kaynaklandığını belirten oyuncu, çıkan iddialara sert bir dille yanıt verdi.

        REKLAM

        "SALIN YÜZÜMÜ"

        Rabia Soytürk, Instagram hikâyesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz! Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık! Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir. Genetik önemli! Videoda da anlamıyor olamazsınız artık neyin ne olduğunu. Salın yüzümü, takıldınız kaldınız, başka bir şey yok hayatta, hayatımda."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rabia Soytürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor
        İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın!
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru