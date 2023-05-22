Rachel Weisz: Ben de düşük yaptım

"EVLENDİĞİNİZDE O KAPI KAPANIR" DEMİŞTİ



2010'da bir derginin yaptığı ankette 'En Evlenilecek Kadın' olarak seçilen Rachel Weisz, özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusunda eşi Daniel Craig ile aynı fikirleri paylaşıyordu. Yani ikisi de bu konuda 'ağzı sıkı' davranıyordu.



Rachel Weisz, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda da bu konudaki fikirlerini açıklamıştı. Weisz, Danile Craig ile birlikte sürdürdüğü özel hayatı hakkında konuşmamasının nedenlerini şöyle açıklamıştı: Daniel, çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyinizi anlatırsınız ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. İzleyiciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz.