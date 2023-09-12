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        Rafael Nadal sosyal medyada 20 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk tenisçi oldu

        Dünyanın en iyi tenisçilerinden biri olarak kabul edilen İspanyol sporcu Rafael Nadal, sosyal medya platformu Instagram'da 20 milyon takipçi barajına ulaşan ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:06
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        Nadal tarihe geçti! 20 milyon takipçi...
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        Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya platformu Instagram'da 20 milyon takipçi barajına ulaşan ilk tenisçi oldu.

        Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamamasına ve ezeli rakiplerinden Sırbistanlı Novak Djokovic'in ABD Açık'ı kazanarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen Rafael Nadal, sosyal medyanın en popüler tenisçisi unvanını sürdürüyor.

        Instagram'da 20 milyon takipçi barajını geçen 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya platformlarında bu rakama ulaşan ilk tenisçi rekorunu kırdı.

        Nadal'ın, Facebook'ta 14, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te 15,6 milyon takipçisi bulunuyor. Kortlarda son dönemde artan başarısına rağmen Djokovic ise Instagram'da 13,8, Facebook'ta 10 ve X'te 9,2 milyon takipçiye sahip.

        2022'de emekliye ayrılan İsviçreli Roger Federer de Instagram'da 12, Facebook'ta 18, X'te 12,7 milyon takipçi ile tenisin popüler isimleri arasında kalmaya devam ediyor.

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