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Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yer İstanbul... Megakentin en işlek semtlerinden Mecidiyeköy'de rahatsızlanan kadın taksiye binmek isteyince, aracın şoförü oralı olmadı. Kendisine yardımcı olanlarla birlikte caddenin karşı tarafına geçip şansını denemek isteyen kadın bu kez de başka bir benzer tavırla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasında görüntülendi...

Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Rahatsızlanan kadını araçlarına almadılar
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İHA

Mecidiyeköy’de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı.


Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HIZLA UZAKLAŞTI

Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy’de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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