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Rahşan Ecevit kimdir? Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı?

Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi olan Rahşan Ecevit 97 yaşındaydı. İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar

Rahşan Ecevit

Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Ankara GATA'da hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyet ile yaşıt olan Rahşan Ecevit, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşiydi. Rahşan Ecevit'in hayatında kesitler haberimizde. 

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Rahşan Ecevit, 1923 yılında Bursa'da doğdu. 1946 yılında Bülent Ecevit ile evlenmeden önceki soyadı Aral'dı. Ressam, yazar ve siyasetçi olan Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

1 Ocak 1973'de CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit (sağda) ve Eşi Rahşan Ecevit (solda) yurt gezisi sırasında seçim otobüsünde.

 

Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

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