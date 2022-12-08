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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi

'No Time To Die'da rol alan Rami Malek ile Lea Seydoux, Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Zaman zaman birbirlerinin koluna giren ikili, samimi halleriyle dikkat çekti

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  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    James Bond serisinin yeni filmi 'No Time To Die' filminde 'Lyutsifer Safin' ve 'Madeleine Swann' karakterlerini canlandıran Rami Malek ile Lea Seydoux, Los Angeles sokaklarında objektiflere yansıdı. 
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    Birlikte önce yemek yiyen ikili, daha sonra balkonda durup sohbet etti. Keyifli halleriyle dikkat çeken Rami Malek, kolunu meslektaşının omzuna attı.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    Rami Malek ile Lea Seydoux, daha sonra restorandan çıkıp karanlık sokaklarda sohbet ederek yürümeye devam etti.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    İkili, bir ara durdu. Lea Seydoux, Rami Malek'in karşısına geçti ve o cep telefonuyla fotoğrafını çekerken poz verdi.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    Malek ile Seydoux daha sonra da yan yana gelip çekilen fotoğrafları kontrol etti. İkili, yürürken bir mağazaya girip kısa süre alışveriş etti.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    Aralarındaki samimiyet görenlere ilk anda Malek ile Seydoux'nun flört ettiğini düşündürse de yine de kafalarda soru işareti bıraktı. Bunun nedeni ise her ikisinin de hayatlarında uzun süreli ilişki yaşadıkları kişilerin olması.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEKTEN ZEVK ALIYORLARDI"

    Rami Malek ile Lea Seydoux'nun bu dikkat çeken samimiyeti hakkında İngiliz Daily mail gazetesine konuşan bir tanık, ikilinin gayet neşeli ve güzel bir akşam geçirdiğini söyledi. Aynı kişi, her ikisinin de birbirlerine son derece yakın davrandığını sözlerine ekledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:

    Birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanıyor gibi görünüyorlardı. Durmadan gülümsüyorlardı. Restorandan çıktıktan sonra sokakta kol kola yürümeye başladılar.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    "MALEK ÇOK ÖZENLİ DAVRANDI"

    İki ünlüyü birlikte çıktıkları akşam yemeğinde gören tanık, Rami Malek'in cep telefonuyla Lea Seydoux'nun fotoğraflarını çekerken son derece özenli davrandığını sözlerine ekledi. Zaman zaman selfie çektiklerini de söyleyen tanık o anlarda da Malek'in fotoğraflarda her ikisinin de kusursuz görünmesi için elinden geleni yaptığını belirtti.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    İKİSİNİN DE SEVGİLİLERİ VAR

    'Bohemian Rhapsody' filminde, 'Queen' grubunun efsane solisti 'Freddie Mercury'ye hayat vererek 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan Rami Malek, uzun süredir Lucy Boynton ile birlikte. Malek ve Boynton, 2018 yılında 'Bohemian Rhapsody' filminin çekimleri sırasında Londra'da tanışmıştı. Sonra da ikili arasında bir ilişki başlamıştı. Kendisi ABD'de yaşamasına rağmen sık sık Lucy Boynton'ı görmek için Londra'ya giden Rami Malek, 2019 yılında bir ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    "OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN"

    Rami Malek, o dönemde US Weekly Dergisi'ne verdiği röportajda sevgilisi hakkında "O olağanüstü biri. Son derece yetenekli bir insan ve aynı zamanda kusursuz bir ilham kaynağı" diye konuşmuştu. 
  • Rami Malek ile Lea Seydoux'ın akşam gezmesi - Magazin haberleri

    BİR OĞLU VAR

    Malek, Lucy Boynton ile ilişkisiyle bilinirken Seydoux da 2013 yılından bu yana Andre Meyer ile birlikte. Çift, 2017 yılında Georges adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. 

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Mega

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