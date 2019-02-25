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Rami Malek kimdir, kaç yaşındadır? Oscar'da en iyi erkek oyuncu ödülü Rami Malek'in

Rami Malek kimdir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 91. Oscar ödül töreninde Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. İşte, Rami Malek'in hayatı ve kariyerine dair detaylar...

Giriş: 25.02.2019 - 10:43 | Güncelleme:

Yer aldığı başarılı sinema filmleri ve televizyon dizileriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Rami Malek, dün akşam büyük bir törenle gerçekleştirilen 91. Oscar ödül töreni'nde Bohemian Rapsody filminde canlandırdığı unutulmaz şarkıcı Freddy Mercury karekteriyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Peki, Rami Malek kimdir, kaç yaşındadır? İşte, hayatına dair detaylar...

RAMİ MALEK KİMDİR?

Rami Malek, 12 Mayıs 1981 yılında Amerika'nın Los Angeles kentinde dünyaya geldi. MR Robot isimli diziyle tanınan ve ardından Bohemian Rhapsody'de gösterdiği performans ile birlikte dikkatleri üzerine toplayan Rami Malek, Mısır kökenli bir aileden gelmektedir.

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.

Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.

2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.

YER ALDIĞI FİLMLER

YılFilmRolNotlar
2006Night at the MuseumKing Ahkmenrah 
2009Night at the Museum: Battle of the SmithsonianKing Ahkmenrah 
2011Larry CrowneSteve Dibiasi 
2012BattleshipLt. Hill 
2012The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2Benjamin 
2012The MasterClark 
2013Ain't Them Bodies SaintsWill 
2013Short Term 12Nate 
2013OldboyBrowning 
2014Need for SpeedFinn 
2014Night at the Museum: Secret of the TombKing Ahkmenrah 
2014Da Sweet Blood of JesusSeneschal Higginbottom 
2018Bohemian Rhapsody
 
OYNADIĞI DİZİLER (TV)
 
YılAdRolNotlar
2004Gilmore GirlsAndy1 bölüm
2005Over ThereHassan2 bölüm
MediumTimothy Kercher1 bölüm
2005–2007The War at HomeKenny21 bölüm
201024Marcos Al-Zacar3 bölüm
The PacificMerriell "Snafu" Shelton6 bölüm
2012AlcatrazWebb Porter1 bölüm
2012The Legend of KorraTahno (Ses)3 bölüm
2014BelieveDoktor Adam Terry 
2015Mr. RobotElliot AldersonBaşrol

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