Ramo için işler giderek zorlaşıyor!

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, Doğu'nun annesini bulmak için harekete geçen Sibel kendisini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde buldu. Bir adam tarafından tehdit edilen Sibel'in yardımına ise Ramo koştu. Ramo, Sibel'i tehdit eden adama ulaştı ve gittiği yerde gizli bir defter bulmayı başardı. Bu gizli defter, Sibel'in başını büyük derde soktu. Gizli defteri almak isteyen bir adam, Şahin ve Doğan'ı yakalayarak Sibel'i tehdit etti.

Sibel ise ikisini kurtarabilmek için gizli defteri kendisini arayan adama vermek zorunda kaldı ancak defterin içine takip cihazı koyan Sibel'in planı başkaydı. Adamı takip ederken korumalar tarafından yakalanan Sibel, Kaptan tarafından alıkonuldu. Finalde Kaptan'ın yanında Sibel'i gören Ramo, şoke oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #BÜYÜKDERT DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 37. bölümüyle Total'de 5.30 izlenme oranı (rating),11.26 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 4.55 izlenme oranı (rating),9.13 izlenme payı (share),AB'de 3.31 izlenme oranı (rating),7.28 izlenme payı (share) elde etti. #BüyükDert etiketi ise Twitter Türkiye'de 1 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

SEVKİYATA PUSU KURAN HAİN BORAN ÇIKTI

Kasabadaki insanları korumak ve kaybolan paraları bulmak için zamanı kısıtlı olan Ramo, harekete geçti. Büyük para sevkiyatına pusu kuran ve Cemil'in ölümüne sebep olan maskeli kişinin ise Boran olduğu ortaya çıktı. Boran, Anar Dadaşov ile anlaşarak saldırıya geçmişti ancak olay sırasında paraları kasabalılara kaptırmıştı. Bunun üzerine Boran, paraları alan kasabalıları yakaladı. Doğu ise Ramo'nun şüphelendiği Boran'ın izini sürdü ve hainin Boran olduğunu öğrendi. Ramo ve Doğu, paraların gömüldüğü yere gidip Boran'a suçüstü yaptı. Boran'ı Ramo'nun elinden kurtaran ise polisler oldu.

Ramo'dan Boran'a suçüstü;

RAMO PARALARI BULMAYI BAŞARDI

Paraların gömüldüğü yerde olmaması gerilimi giderek artırdı. Yerdeki izleri takip ederek bulundukları yeri inceleyen Ramo, ayağı aksayan birinin paraları aldığını tespit etti. Bunun üzerine kasabadaki topal Emin'in evine giden Ramo ve ekibi, burada paraları bulmayı başardı. Bu sırada baskına gelen Anar Dadaşov ise Ramo tarafından öldürüldü.

Ramo paraları buluyor;

SARRAF KENDİNİ FEDA ETTİ

Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer, İstanbul'a geldi. Şerif, Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmek için yeni bir plan yaparken, tuzağını Tezer hocayı kullanarak planladı. Üniversitede hoca olan kimliği ile Tezer Hoca'nın güvenini kazanan Şerif, planını adım adım işledi. Tezer Hoca üzerinden bir tuzak kurarak Sarraf'ı yakaladı. Şerif'in konuşturmak için alıkoyduğu Sarraf, hiçbir şey söylemedi ve yüzüğündeki zehri içerek kendini feda etti.

Sarraf kendini feda ediyor;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!