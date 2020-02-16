BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 6. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İsmail’in “Unutma, cesaret edemeyen esaret eder!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Ramo büyük bir yıkım yaşıyor. Mahallenin silahlı çatışmaya girdiği gerilim dolu anlar heyecanı yükseltirken, anlaşmayı bozduğunu söyleyen Ramo kararıyla şaşırtıyor. Sibel ve Ramo’nun duygusal hesaplaşması ise izleyenleri derinden etkiliyor.

RAMO 6. BÖLÜM FRAGMANLARI

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo’nun Salı akşamı ekrana gelecek 6. bölümünde Sibel tarafından bıçaklanan Ramo daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldırır. Mahalle tam bir savaş alanına döner. Saldırı sonucunda Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir. Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Yaşanan kayıp sonucunda Ramo’nun ailesinde tam bir yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan’ın peşine düşerler.

Ceyhan ise Ramo’nun beklemediği bir hamle yapar. Yavuz ise Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiştir. Ramo’yla buluşur ve ona babasıyla ilgili karanlıkta kalmış gerçekleri anlatır. Ramo, ailesini korumak için yeni bir karar almıştır. Artık Adana’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 5. BÖLÜM İZLE