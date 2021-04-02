Ramo'nun yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! 0:00 / 0:00

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Silahtar’a ulaşabilmek için Bulgaristan’da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar’a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu’yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır.

En beklemediği anda Doğu’nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan ise Afet’i kaybetmemek için uğraşmaktadır. Sarraf’ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif’in attığı beklenmedik adımlar Ramo’yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 38. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;