MAHSUN KIRMIZIGÜL



Bir ustayı, bir abiyi, bir bilgeyi, bir dostu, arkadaşı kaybettim. O kadar üzgünümki buraya yazacak kelime bulamıyorum. Bu dünyadan, bir efsane olan Rana Cabbar geçti. Mekanın cennet olsun Rana baba.

NEBAHAT ÇEHRE



Kalbimiz seninle olacak.

DERYA ŞENSOY



Ah Rana Abi, çok üzgünüm. Başımız sağolsun.