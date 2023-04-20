Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rana Cabbar hayatını kaybetti

'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, 78 yaşında hayata veda etti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti! 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı... Rana Cabbar kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

    Tiyatro ve dizi oyuncusu Rana Cabbar'dan acı haber geldi. 8 Nisan'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti! 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı... Rana Cabbar kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

    78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
  • SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti! 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı... Rana Cabbar kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

    "DURUMU İYİ" DEMİŞTİ

    Metin Yıldız geçtiğimiz günlerde hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şu an Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şu an durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim" demişti.
  • SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti! 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı... Rana Cabbar kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

    Rana Cabbar'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Bazı ünlüler yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdiler.

    HAZAL KAYA

    Ah Rana Abim… Çok hakkın var üzerimde… Çok üzgünüm…

    ZAFER ALGÖZ

    Oyuncu Rana Cabbar ağabeyimiz vefat etmiş.A llah rahmet eylesin. Ankara AST’ın efsane oyunu 'Sakıncalı Piyade'de izlemiştim ilk olarak. Oyunculuğun yanında kalemini de iyi kullanırdı. Başımız sağ olsun.
  • SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti! 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı... Rana Cabbar kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

    MAHSUN KIRMIZIGÜL

    Bir ustayı, bir abiyi, bir bilgeyi, bir dostu, arkadaşı kaybettim. O kadar üzgünümki buraya yazacak kelime bulamıyorum. Bu dünyadan, bir efsane olan Rana Cabbar geçti. Mekanın cennet olsun Rana baba.

    NEBAHAT ÇEHRE

    Kalbimiz seninle olacak.

    DERYA ŞENSOY

    Ah Rana Abi, çok üzgünüm. Başımız sağolsun.
  • SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti! 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı... Rana Cabbar kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

    RANA CABBAR HAKKINDA

    1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı.
  • SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti! 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı... Rana Cabbar kimdir ve kaç yaşındaydı? - Magazin haberleri

    Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'Sakıncalı' rolünü ilk oynayan oyuncu oldu. 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Efendi' karakteriyle geniş çevrelerce tanındı.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.