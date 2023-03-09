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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyor ve özlüyorum

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşini ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı ve duygularını dile getirdi

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  • Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyor ve özlüyorum - Magazin haberleri

    Televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin, gönüllerde yer edinmişti. 2021'de hayatını kaybeden usta oyuncu sanat dünyasın yasa boğmuştu.
  • Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyor ve özlüyorum - Magazin haberleri

    Sık sık eşine olan aşkını dile getiren Esra Kazancıbaşı Öztekin, Rasim Öztekin'in ölümünün ikinci yılında dün mezarı başındaydı.
  • Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyor ve özlüyorum - Magazin haberleri

    Esra Kazancıbaşı, Instagram sayfasından yayınladığı fotoğrafalara duygusal bir not düştü:

    Gösterişi, şatafatı hiç sevmezdin. Sevilen, ünlü bir sanatçı olarak ayrıcalık görmeyi de. Her görüşten, her kesimden insana saygı duyardın. İşte bu yüzden toplumun Rasim Ağabey'i oldun. Ülkemizde yaşanan büyük deprem faciasında onbinlerce insanın yaşamını yitirdiği, evini, işini, ailesini, sevdiklerini kaybettiği, zincirleme yasların yaşandığı bu zorlu dönemde, sadece akraba ve yakın arkadaşlar arasında düzenlenen minik bir törenle ikinci ölüm yıldönümünde andık seni.
  • Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyor ve özlüyorum - Magazin haberleri

    Kadın emeğine ve kadın haklarına çok değer veren bir sanatçı olarak çok anlamlı bir tarihte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gökyüzüne uğurlamıştım seni. İşte bugün, Dünya Kadınlar Günü'nün sembolü sapsarı mimozaları bıraktık kabrine.
  • Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyor ve özlüyorum - Magazin haberleri

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'yla eğitim gören 8 öğrenciden ikisi de bizimleydi. ÇYDD Genel Başkanı Ayse Yuksel ve derneğin yönetim kurulu üyeleri de geleceğin genç tiyatrocuları adına ellerindeki sarı mimozalarla donattılar mezarını.
  • Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyor ve özlüyorum - Magazin haberleri

    Seni çok seviyor ve özlüyorum. ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'ya eğitim gören her genç ise tesellim oluyor. Çünkü onlar tiyatro sahnesinde seni yaşatacaklar.

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