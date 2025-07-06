Real Madrid: 3 - Borussia Dortmund: 2 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Arda Güler'in 2 asist yaptığı mücadeleyi İspanyol ekibi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-2 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gonzalo Garcia, 20'de Fran Garcia ve 90+4'te ise Kylian Mbappe kaydetti. Dortmund'un golleri ise 90+3'te Maximilian Beier ve 90+8. dakikada Serhou Guirassy'den (p) geldi.
Ayrıca R. Madrid'de 90+5'te Dean Huijsen direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST!
Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki yıldız, ilk ve son golün asistini yaptı.
YARI FİNALDE RAKİP PSG!
Dortmund'u eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid'in bu turdaki rakibi ise Paris Saint-Germain (PSG) oldu.