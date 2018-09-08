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Kayı boyu döneminden ilham alındı
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Recep Akdağ'ın oğlu Hünkar Çayırı'nda oba düğünü ile evlendi

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Hünkar Çayırı'nda Kayı Boyu döneminden ilham alınarak oba düğünü ile evlendi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım damada tavsiyede bulunarak, "Eşine itaat et rahat ol" dedi.

08.09.2018 - 17:30 | Güncelleme: DHA

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ'ın düğünü Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği Hünkar Çayırı'nda yapıldı. DHA'nın haberine göre, düğüne TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

KAYI BOYU DÖNEMİNDEN İLHAM ALINDI

13'üncü yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alınarak düzenlenen oba düğünü çayırda açık havada ve şenlikler eşliğinde yapıldı. Çadırda yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturuldu. Düğün sonrası davetliler at binip ok attı. Bazı davetliler de düğün törenine döneme uygun Kayı Boyu kıyafetleriyle katıldı. Düğün basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

'HEPİMİZİN AKLINDA İZ BIRAKACAK BİR NİKAH'

Nikahın geçmişten değerleri yansıtan bir nikah olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Biz birçok nikaha ve düğüne katılıyoruz. Ama bu nikah merasimi ilk defa yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz geçmişimizden değerleri yansıtan önemli bir nikah. Eminimin ki hepimizin aklında hatırasında iz bırakacak bir etkinlik. Ben ve çalışma arkadaşım Recep Akdağ, hanımefendiye, dünürlerine teşekkür ediyorum. Bize böyle bir tecrübeyi yaşattıkları için. Değerli misafirler evlilik önemli bir karar, önemli bir yol ve önemli bir yolculuk. Gülşah ve Muhammed bu yola başladılar. Uzun ince bir yol, ben böyle tabir ediyorum. Ama arkasından da diyorum ki geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı bu yolu sizin uzun duble yol haline getirdi. O yüzden de yolunuz pek zor olmayacak ama bazı güçlükleriniz tabii ki olacak. Zorlukları paylaşarak aşacaksınız, sevinçleri paylaşarak artıracaksınız. Samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. Evlatlarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız. Rabbim bu iki gencin bahtını açık eylesin" dedi.

'EŞİNE İTAAT ET, RAHAT OL'

Damada eşine itaat etmesi yönünde tavsiyelerde bulunan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Muhammed evliliğin sırrını biliyorsun değil mi? Kılıç kalkan giymekle olmaz. Kılıç ve kalkanını bırak, eşine itaat et, rahat ol. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Sizlerden memleketini, bayrağını seven, dinin de nesiller yetiştirmeyi Rabbim nasip eylesin. İki cihan saadeti versin. Uzaktan ve yakından bu mutluluğa ortak olan herkese ve her iki aile adına şükranlarımızı sunuyor. Hayırlı olmasını diliyorum. "

 

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    ))
  • Misafir 6 dakika önce
    Mahalle düğünlerinden daha iyidir moda olur inşallah :innocent:
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