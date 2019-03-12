Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı 8 Mart Cuma günü başladı. Üç aylarda nasıl dua edilmeli? Üç aylarda hangi tesbihler çekilmeli? soruları araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

RECEP AYI İLK 10 GÜN TESBİHİ VE ZİKRİ NEDİR?

Recep Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua:



“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.



Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.