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        Haberler Gündem İnanç Regaip Kandil'inde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili tesbihatı nedir? İşte Regaip Kandili gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler...

        Regaip Kandil'inde ve gecesinde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

        Regaip Kandil'inde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? Bugün yani 11 Ocak Perşembe günü idrak edilen Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edileceği araştırılıyor. Müslümanlar Regaip Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler ile ilgili aramalar yapıyor. Peki, Regaip Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:04
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        Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nde ibadet etmek isteyen vatandaşlar Regaip Kandili zikirleri ve çekilecek tesbihleri aratıyor. Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma gününe bağlayan gece Regaip Kandili olarak kutlanırken bu gece zikir ve tesbih çekilerek değerlendiriliyor. İşte, Regaip Kandili gecesinde çekilecek etsbihler ve zikirler...

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        REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

        1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

        Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

        “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

        2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

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        Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

        “Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.”

        3. Lâ ilâhe illallah

        Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”

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        REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

        Lâ ilâe illallah

        Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

        Estağfirullah

        Sübhanallah

        Elhamdülillâh

        Allahu ekber

        Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

        Allah

        tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

        Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.

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        RECEB AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        - Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

        - Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

        - Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

        - Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

        - Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

        - Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

        - Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

        - Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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