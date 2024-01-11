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        Haberler Gündem İnanç Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaip Kandili ne demektir? Regaip Kandili anlamı ve önemi

        Regaip Kandili'nde ne oldu? İşte Regaip Kandilinin anlamı ve önemi

        Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaip Kandili ne demektir? Regaip Kandili anlamı ve önemi Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, Receb ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gün olarak idrak edilir. Regaip Kandili, her sene olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile geçirilecek. Faziletli bir gün sayıldığı için birçok kişi "Regaip Kandili nedir, ne demektir ve Regaip Kandili'nde ne olmuştur?" diye soruyor. Regaip kelimesi, "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarını taşır. İşte, Regaip Kandili'ne dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:46
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        Regaip Kandili'nde ne oldu? Üç ayların habercisi olarak sayılan Regaip Kandili bugün yani 11 Ocak günü idrak ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Peki, Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? İşte, detaylar...

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        REGAİP KANDİLİNDE NE OLDU?

        Regaib kandilinin, Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.

        İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

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        REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

        İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

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        REGAİP KANDİLİ NEDİR, NE DEMEKTİR?

        Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Peki, Regaip Kandili gecesi ne olmuştur, niçin kutlanır? İşte, Regaib Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili detaylı bilgiler...

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        REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

        Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

        Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

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        REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, Receb ayının ikinci günü olan 11 Ocak Perşembe 2024 bugün Regaip Kandili olarak idrak ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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