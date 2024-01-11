İslam aleminde Hicri takvime göre her yıl Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Bu özel günü oruçlu geçirenler " Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Regaip Gecesi orucu hakkında bilgiler...

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

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REGAİB KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

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