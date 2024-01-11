Regaip Kandili bugün mü, ne zaman? 2024 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili anlamı ve fazileti nedir?

Regaip Kandili bugün mü, ne zaman? 2024 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili anlamı ve fazileti nedir?

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Regaip Kandili bugün mü, ne zaman? Regaip Kandili Müslümanlar için özel sayılan günlerden bir tanesidir. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimle belli oldu. Peki, Regaip Kandili bugün mü, ne zaman kutlanır? İşte, 2024 Regaip Kandili'ne dair tüm detaylar...