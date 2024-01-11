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        Haberler Gündem İnanç Regaip Kandili bugün mü, ne zaman? 2024 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Regaip Kandili anlamı ve fazileti nedir?

        Regaip Kandili bugün mü? 2024 Regaip Kandili ne zaman?

        Regaip Kandili bugün mü? İslam alemi için faziletli olarak sayılan Regaip Kandili için araştırmalar başladı. Kandil gününü ibadet ile geçirmek isteyen birçok Müslüman, "Regaip Kandili bugün mü, ne zaman?" diye soruyor. Diyanet İşleri'nin açıkladığı takvimle yeni yılda Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği belli oldu. İşte, Regaip Kandili'nin tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:14
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        Regaip Kandili bugün mü, ne zaman? Regaip Kandili Müslümanlar için özel sayılan günlerden bir tanesidir. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimle belli oldu. Peki, Regaip Kandili bugün mü, ne zaman kutlanır? İşte, 2024 Regaip Kandili'ne dair tüm detaylar...

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        REGAİP KANDİLİ BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

        2024 Regaip Kandili bugün 11 Ocak Perşembe günü yani bugün idrak ediliyor. Regaip Kandili aynı zamanda Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir.

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        REGAİP GECESİNİN ANLAMI NEDİR?

        Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi gereken ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen, Recep ayı içerisinde bulunan günlerden birisidir. Hz. Muhammed'in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü bilinir. Receb ayının ilk Perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla ibadet edilir.

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        REGAİP KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ

        İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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