Faiz oranları ne kadar oldu?

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Posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren 36 teşebbüs arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 16.01.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısı sonrasında DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş., TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti. , UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. , Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’nin müşterilerine ayrı ayrı dikey ilişki içinde oldukları teşebbüsler tarafından satış yapılmasını sınırlandırarak kanunu ihlal ettiği tespit edildi.

Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, 3. fıkrasının (b) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’ye 19.328.140,14 TL

3. fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.’ye 15.341.376,57 TL

3. fıkrasının (a) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’ye 16.347.149,29 TL

uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

- UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.’ye 10.384.054,73 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi